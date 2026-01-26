Padre e figlia restano soli insieme per la prima volta | bimba di 3 mesi morta aveva le costole rotte

Un uomo di 24 anni è stato arrestato nello Stato del Maine con l’accusa di aver causato la morte della propria figlia di 12 settimane, trovata con costole rotte. Questo tragico episodio segna il primo momento di intimità tra padre e figlia, che si è concluso in modo drammatico. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per chiarire le responsabilità e fare luce sulla vicenda.

Shawn S. Samuels, 24 anni è stato arrestato per l’omicidio della figlia di 12 settimane nello Stato USA del Maine. L’autopsia sul corpicino della piccola ha poi evidenziato ferite molti gravi, tra cui varie costole rotte e un trauma cerebrale da scuotimento.🔗 Leggi su Fanpage.it

