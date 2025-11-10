Parla per la prima volta la figlia di Raffaella Fico e Balotelli | a soli 13 anni sorprende tutti

Un momento dolcissimo e inatteso ha emozionato il pubblico di Verissimo nel corso dell’ultima puntata. Ospite di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha raccontato con serenità e sorriso la sua nuova vita: la relazione con il calciatore del Monza Armando Izzo, la gioia per la seconda gravidanza e, naturalmente, l’amore per la figlia Pia, nata dalla sua passata storia con Mario Balotelli. Ma a sorprendere davvero è stato un gesto speciale: per la prima volta, la tredicenne Pia ha voluto “parlare” pubblicamente alla madre attraverso una lettera piena di affetto e riconoscenza, dimostrando una maturità e una dolcezza che hanno commosso tutti. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Parla per la prima volta la figlia di Raffaella Fico e Balotelli: a soli 13 anni sorprende tutti

Approfondisci con queste news

PER LA PRIMA VOLTA IN UMBRIA Uno spettacolo che parla della nostra emigrazione in America, attraverso le parole custodite nei diari che i nostri connazionali scrivevano e raccolti nel #museodeldiario @archiviodiari di Pieve Santo Stefano. Documenti cari - facebook.com Vai su Facebook

Raffaella Fico, per la prima volta parla la figlia: "Mi hai fatto da mamma e da papà" - La showgirl ha parlato della sua nuova relazione con il calciatore del Monza, Armando Izzo, del secondo figlio in ... Riporta today.it

Caso Paganelli, parla la figlia Chiara Saponi: "Mia mamma si era accorta che Manuela era nervosa" - Questa mattina sono comparsi davanti alla Corte d'Assise i figli di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Si legge su altarimini.it

Giulia De Lellis parla per la prima volta dopo il parto: "Febbre a 39, ora sono nella baby bubble" - E poi l'ex gieffina ha spiegato: “Ce l’ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. Da today.it