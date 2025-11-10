Parla per la prima volta la figlia di Raffaella Fico e Balotelli | a soli 13 anni sorprende tutti
Un momento dolcissimo e inatteso ha emozionato il pubblico di Verissimo nel corso dell’ultima puntata. Ospite di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha raccontato con serenità e sorriso la sua nuova vita: la relazione con il calciatore del Monza Armando Izzo, la gioia per la seconda gravidanza e, naturalmente, l’amore per la figlia Pia, nata dalla sua passata storia con Mario Balotelli. Ma a sorprendere davvero è stato un gesto speciale: per la prima volta, la tredicenne Pia ha voluto “parlare” pubblicamente alla madre attraverso una lettera piena di affetto e riconoscenza, dimostrando una maturità e una dolcezza che hanno commosso tutti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Approfondisci con queste news
PER LA PRIMA VOLTA IN UMBRIA Uno spettacolo che parla della nostra emigrazione in America, attraverso le parole custodite nei diari che i nostri connazionali scrivevano e raccolti nel #museodeldiario @archiviodiari di Pieve Santo Stefano. Documenti cari - facebook.com Vai su Facebook
Raffaella Fico, per la prima volta parla la figlia: "Mi hai fatto da mamma e da papà" - La showgirl ha parlato della sua nuova relazione con il calciatore del Monza, Armando Izzo, del secondo figlio in ... Riporta today.it
Caso Paganelli, parla la figlia Chiara Saponi: "Mia mamma si era accorta che Manuela era nervosa" - Questa mattina sono comparsi davanti alla Corte d'Assise i figli di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Si legge su altarimini.it
Giulia De Lellis parla per la prima volta dopo il parto: "Febbre a 39, ora sono nella baby bubble" - E poi l'ex gieffina ha spiegato: “Ce l’ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. Da today.it