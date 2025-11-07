Lì nel giardino Vito scomparso nel nulla da 6 anni è arrivato l’annuncio shock

Potrebbe esserci una svolta nel giallo della scomparsa di Vito Mezzalira, l’ex postino di 70 anni di cui si erano perse le tracce nel 2019. Alcuni resti umani sono stati rinvenuti nel giardino della sua villetta di via Nuova 7, a Sagrado, di sua proprietà. Gli accertamenti anatomopatologici dovranno stabilire se appartengano effettivamente all’uomo. La notizia è stata riportata dal sito de Il Piccolo. Le operazioni di ricerca si sono svolte nella giornata di ieri all’interno dell’abitazione e del terreno circostante. A coordinare l’intervento, disposto dalla Procura di Gorizia, sono stati la magistrata Giulia Capella e il maggiore Alan Trucchi, comandante del Nucleo investigativo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

