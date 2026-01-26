È di Atessa il vincitore del Forno delle meraviglie noto programma tv su Real Time

È di Atessa il vincitore del “Forno delle meraviglie”, il programma televisivo di cucina trasmesso su Real Time. La troupe del programma ha recentemente visitato l’Abruzzo, registrando un episodio andato in onda venerdì 23 gennaio in prima serata. Questa produzione si conferma uno dei format più apprezzati nel panorama televisivo dedicato alla gastronomia.

Il conduttore Fulvio Marino, insieme al comico Gabriele Cirilli, che l'ha accompagnato in questo viaggio, ha assaggiato alcune delle tipicità locali scegliendo, infine, il forno vincitore.

Il panificio Di Iorio di Atessa, dopo più di 150 anni di attività, ha chiuso le sue porte.

