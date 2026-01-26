È di Atessa il vincitore del Forno delle meraviglie noto programma tv su Real Time

Da chietitoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È di Atessa il vincitore del “Forno delle meraviglie”, il programma televisivo di cucina trasmesso su Real Time. La troupe del programma ha recentemente visitato l’Abruzzo, registrando un episodio andato in onda venerdì 23 gennaio in prima serata. Questa produzione si conferma uno dei format più apprezzati nel panorama televisivo dedicato alla gastronomia.

Il conduttore Fulvio Marino, insieme al comico Gabriele Cirilli, che l’ha accompagnato in questo viaggio, ha assaggiato alcune delle tipicità locali scegliendo, infine, il forno vincitore La troupe di Real Time è tornata ancora una volta in Abruzzo, questa volta per girare l’episodio – andato in onda venerdì 23 gennaio in prima serata – di uno dei programmi televisivi culinari più amati: “Il forno delle meraviglie”. Il conduttore Fulvio Marino, insieme al comico Gabriele Cirilli, che l’ha accompagnato in questo viaggio, ha assaggiato alcune delle tipicità locali scegliendo, infine, il forno vincitore.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

