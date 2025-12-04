L' Umbria in tv | le meraviglie del Cuore Verde d' Italia su La7 quando vedere la puntata

Sabato 6 dicembre alle ore 16:00 su La7 torna l’appuntamento con Bell’Italia in Viaggio, il programma condotto da Fabio Troiano e dedicato alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese. Questa nuova puntata sarà un itinerario tra Umbria e Lazio, tra città d’arte, borghi millenari, teatri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it