Chiude dopo oltre 150 anni il forno Di Iorio ad Atessa | il Comune omaggia i titolari Nicolino e Maria

Il panificio Di Iorio di Atessa, dopo più di 150 anni di attività, ha chiuso le sue porte. Il Comune ha espresso riconoscenza ai titolari Nicolino Tinaro e Maria Tesone per il lungo servizio alla comunità, sottolineando l'importanza storica e culturale di questa attività locale.

Lo storico pastificio, fondato nel 1876, era stato rilevato da Nicolino Tinaro nel 1963 da uno zio e poi gestito con la moglie Maria. Il Comune ai titolari oggi ultraottantenni: "Esempio di attaccamento al lavoro, rispetto e amore per la propria comunità" Ha chiuso dopo oltre 150 anni di attività il panificio Di Iorio ad Atessa. Ai titolari Nicolino Tinaro e Maria Tesone è andato l'omaggio dell'amministrazione comunale. Ieri, 15 gennaio, il sindaco Giulio Borrelli e il vicesindaco Enzo Orfeo hanno ricevuto in municipio i titolari del panificio, che lo scorso 31 dicembre ha chiuso dopo oltre 150 anni di storia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

