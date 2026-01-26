È come il covid Già 100 persone in quarantena il virus che preoccupa il mondo

Il virus Nipah sta attirando l'attenzione delle autorità sanitarie internazionali, con oltre 100 persone in quarantena a causa di possibili contatti. Come il COVID-19, anche il Nipah rappresenta una minaccia emergente, richiedendo attenzione e monitoraggio costante per prevenire eventuali focolai e garantire la sicurezza pubblica.

Mentre il mondo cerca ancora di metabolizzare l’eredità del SARS-CoV-2, un altro nome torna a scuotere i radar della sorveglianza sanitaria globale: il virus Nipah (NiV). Si tratta di una zoonosi estremamente aggressiva, trasmessa principalmente dai pipistrelli della frutta e dai maiali, capace di scatenare encefaliti letali. Il motivo per cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha inserito tra i dieci patogeni più pericolosi al mondo è racchiuso in un dato da brividi: il tasso di mortalità oscilla tra il 40% e il 75%, e a oggi non esistono né vaccini né cure specifiche. L’attenzione nelle ultime ore si è spostata sullo Stato del Bengala Occidentale, in India, dove è esploso un focolaio presso l’ospedale di Barasat. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

In Bengala occidentale, si registra un focolaio di virus Nipah, un agente patogeno altamente rischioso per l’uomo.

Il virus Nipah ha riacceso l’attenzione sulla sua presenza in India, con un nuovo focolaio che ha portato numerose persone in quarantena.

