De Zerbi | Bisogna stare zitti quando si parla di Fabregas dispiace per come lo trattano Solo cattiverie

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto De Zerbi esprime solidarietà nei confronti di Cesc Fabregas, criticando le cattiverie rivolte all’ex centrocampista. L’allenatore del Sassuolo sottolinea l’importanza di rispettare le opinioni e invita a evitare giudizi ingiustificati. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla gestione mediatica e sulle percezioni pubbliche delle figure del calcio, evidenziando la necessità di un confronto più equilibrato e rispettoso.

Roberto De Zerbi si schiera con Cesc Fabregas e difende il collega, allenatore del Como: "Mi dispiace come viene trattato perché ognuno è libero di dire tutto quello che vuole, su di lui solo cattiverie che mi danno fastidio".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

