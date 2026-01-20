De Zerbi | Bisogna stare zitti quando si parla di Fabregas dispiace per come lo trattano Solo cattiverie
Roberto De Zerbi esprime solidarietà nei confronti di Cesc Fabregas, criticando le cattiverie rivolte all’ex centrocampista. L’allenatore del Sassuolo sottolinea l’importanza di rispettare le opinioni e invita a evitare giudizi ingiustificati. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla gestione mediatica e sulle percezioni pubbliche delle figure del calcio, evidenziando la necessità di un confronto più equilibrato e rispettoso.
Roberto De Zerbi si schiera con Cesc Fabregas e difende il collega, allenatore del Como: "Mi dispiace come viene trattato perché ognuno è libero di dire tutto quello che vuole, su di lui solo cattiverie che mi danno fastidio".🔗 Leggi su Fanpage.it
