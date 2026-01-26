Due italiani sono approdati ai quarti di finale degli Australian Open, grazie a vittorie in tre set. Jannik Sinner ha superato Luciano Darderi, numero 25 del ranking ATP, con un punteggio di 6-1, 6-3, 7-6. Questo risultato dimostra la crescita del tennis italiano nel circuito internazionale, mantenendo alta l’attenzione sulla competizione. I prossimi incontri promettono ulteriori emozioni per gli appassionati di tennis.

Jannik Sinner liquida, senza troppa difficoltà, la pratica ottavi di finale degli Australian Open. Il derby italiano è andato al numero due del ranking Atp, che ha sconfitto in tre set Luciano Darderi (numero 25) con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6. Ai quarti di finale Sinner affronterà il vincente della sfida tra Casper Ruud e Ben Shelton. Grazie alla vittoria di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz, l'Italia avrà due giocatori nei quarti di finale per il quinto Slam di fila in singolare maschile. Ed è la terza volta che due azzurri arrivano tra i migliori otto a Melbourne: era già successo nel 2022 (Matteo Berrettini e Sinner) e nel 2025 (Sinner e Lorenzo Sonego). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Due italiani ai quarti degli Australian Open: vittorie in tre set per Sinner e Musetti

Australian Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. In campo SinnerLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open.

Musetti domina Fritz in tre set e vola ai quarti degli Australian Open. Sfiderà DjokovicLorenzo Musetti si impone su Taylor Fritz in tre set e avanza ai quarti di finale degli Australian Open.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Due italiani nei quarti per il quinto Slam di fila: i precedenti; Australian Open 2026, gli italiani in campo: il programma del 26 gennaio · Tennis ATP e WTA; Festa Musetti, quattro quarti di nobiltà Slam; Australian Open, Alcaraz e Sabalenka ai quarti. Lunedì ottavi per Sinner, Musetti, Darderi.

L’Italtennis brilla agli Australian Open, Sinner e Musetti ai quartiMELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Per il quinto Slam di fila ci saranno due italiani nei quarti. La striscia vincente iniziata un anno fa a Melbourne prosegue anche agli Australian Open 2026, con Ja ... lanuovasardegna.it

Sinner, quando gioca ai quarti degli Australian Open? Jannik batte Darderi e aspetta Shelton o Ruud. Orario e dove vederla in tvDue italiani nei quarti di finale degli Australian Open. Per la terza volta nella storia. Dopo Musetti, che ha eliminato Fritz in tre set, Jannik Sinner ... msn.com

Tennisti italiani capaci di raggiungere almeno una volta i quarti di finale in tutti gli Slam nell'Era Open: Sì, sono sempre loro tre x.com

6 Gennaio 2026 Roma Vaticano I Bandierai dei Quattro Quarti, in Vaticano, insieme ai gruppi storici italiani, partecipano a un’Epifania che diventa racconto collettivo di storia e identità. La Sicilia ne è protagonista e anima organizzatrice: terra di civiltà strat facebook