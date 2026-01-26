Musetti domina Fritz in tre set e vola ai quarti degli Australian Open Sfiderà Djokovic

Lorenzo Musetti si impone su Taylor Fritz in tre set e avanza ai quarti di finale degli Australian Open. Con questa vittoria, il talento italiano si avvicina alla top ten e affronterà il campione Novak Djokovic. Una prestazione che conferma la crescita di Musetti nel circuito internazionale e la sua determinazione a competere ai più alti livelli del tennis mondiale.

Lorenzo Musetti è sempre più "Il Magnifico". L'azzurro, virtualmente numero 3 del mondo, ha dominato lo statunitense Fritz, sconfitto in tre set, ed è volato ai quarti di finale degli Australian Open. Un risultato storico, raggiunto per la prima volta in carriera. Adesso Musetti affronterà Djokovic che, senza scendere in campo, ha superato il turno a causa del ritiro di Mensik. Il programma del giorno Lorenzo Musetti ha battuto 6-2 7-5 6-4 l'americano Taylor Fritz conquistando i quarti di finale dell'Australian Open di tennis in corso a Melbourne, in cui domani sfiderà il serbo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro incanta e vola ai quarti, sfiderà Novak Djokovic!Segui in tempo reale la partita tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026.

SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!Lorenzo Musetti si è imposto con successo contro Fritz, accedendo ai quarti di finale degli Australian Open 2026.

