Lorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open. In campo anche Sinner, che prosegue il suo percorso nel torneo. Questa vittoria conferma il buon stato di forma del tennista italiano e rafforza le speranze di successi futuri nel torneo.

AGI - Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Mai veramente in discussione l’esito del match, dominato dall’azzurro, attuale numero 5 del ranking mondiale (con la speranza di chiudere l’avventura a Melbourne da numero 3). "Sono molto orgoglioso, conosco Taylor molto bene; mi ha battuto l'ultima volta che ci siamo affrontati, a Torino" (al Masters di novembre), ha detto il 23enne italiano: "Oggi sono arrivato con una mentalità diversa e il mio servizio ha funzionato davvero bene. Non credo di aver mai messo a segno così tanti ace" (13). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. In campo Sinner

Australia Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. In campo SinnerLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), raggiungendo i quarti di finale degli Australian Open.

Australian open: Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. Dove affronterà DjokovicLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set, conquistando così l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Avanti anche Musetti e Darderi; Australian Open, Musetti non brilla ma avanza: Collignon parte forte, poi è costretto al ritiro; Musetti batte Collignon oggi, Australian Open. La partita e prossimo avversario.

Australia Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. In campo SinnerAGI - Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Mai veramente in discussione l’esito del match, dominato dall’azzurro, attuale num ... msn.com

Tennis, vittoria di Musetti agli Australian Open, batte Fritz in tre set e vola ai quartiLorenzo Musetti vola per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Australian Open 2026. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Taylor Fritz in tre set nel match degli ottavi dello Slam ... tg.la7.it

McEnroe duro su Sinner: "La chiusura del tetto agli Australian Open A parti inverse..." - facebook.com facebook

Ottavo appuntamento di Schiaffo al Volo per questi Australian Open 2026 Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Fabio Colangelo LINK youtube.com/live/2_12s-8K4… x.com