Due carabinieri sono stati minacciati in Cisgiordania da un colono. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni nella regione, mentre il 29 gennaio si terrà una visita diplomatica dei capi missione dell’Unione europea a Gerusalemme, organizzata dalla delegazione Ue. Un evento che sottolinea l’importanza del dialogo e della presenza internazionale nella zona.

Il 29 gennaio è prevista una visita diplomatica dei capi missione dell’Unione europea, organizzata dalla delegazione Ue di Gerusalemme. Per questo domenica due carabinieri di stanza presso il consolato generale di Gerusalemme erano andati in ricognizione a Kafr Ni’mah, nel governatorato di Ramallah per verificare le condizioni di sicurezza della struttura che ospita lo Youth village. Si muovevano in auto diplomatica blindata. Non hanno mai visitato la struttura. Secondo le ricostruzioni della Farnesina, sono stati fermati da un colono armato che li avrebbe minacciati, fino a farli uscire dall’auto, e costretti a inginocchiarsi mentre puntava loro addosso un fucile mitragliatore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Due carabinieri sono stati minacciati in Cisgiordania da un colono. La ricostruzione

Approfondimenti su Criminalità Esterna

Due carabinieri del consolato italiano a Gerusalemme sono stati minacciati da un colono armato in Cisgiordania.

In Cisgiordania, due carabinieri italiani sono stati minacciati da un colono armato, provocando una crescente tensione nella regione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Criminalità Esterna

Argomenti discussi: Ladri nei locali: carabinieri fuori servizio fermano due borseggiatori; Avellino, salvarono bambino di due mesi: premiati due carabinieri; Israele, un colono armato minaccia due carabinieri e li fa inginocchiare: Tajani convoca l'ambasciatore; Anziana truffata da finti carabinieri. La polizia arresta due persone.

Ramallah: due carabinieri aggrediti da un colono armato che li ha costretti a inginocchiarsi e li ha minacciatiDue carabinieri italiani in servizio presso il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme sono stati vittime di una grave aggressione armata da parte di un colono israeliano nella Cisgiordania occupata ... globalist.it

Due carabinieri minacciati da un colono. Tajani convoca l'ambasciatore israelianoIl ministro degli Esteri Antonio Tajani - rende noto la Farnesina - ha chiesto di convocare l'ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull'episodio che ... ansa.it

L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv, su indicazione del ministro Tajani, ha presentato protesta formale al governo israeliano per un episodio in cui sono stati coinvolti due Carabinieri, in servizio al consolato generale di Gerusalemme, minacciati da un colono in Cis - facebook.com facebook

La violenza e l'umiliazione imposte oggi da un colono israeliano ai nostri carabinieri a Ramallah, in Cisgiordania, sono inaccettabili. Quello che è accaduto ai due uomini dell'Arma è stato possibile perché i coloni godono di una totale impunità, le loro azioni cr x.com