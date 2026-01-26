In Cisgiordania, due carabinieri italiani sono stati minacciati da un colono armato, provocando una crescente tensione nella regione. L'episodio ha suscitato una protesta ufficiale dell’Italia, evidenziando la delicatezza della situazione e l’impegno diplomatico nel garantire la sicurezza del personale italiano in territori complessi come quelli dell’Autorità Nazionale Palestinese.

RAMALLAH – Un grave episodio di tensione ha coinvolto due carabinieri italiani in servizio nei territori dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP). I militari, impegnati in un sopralluogo per garantire la sicurezza di una imminente missione diplomatica dell’Unione Europea, sono stati pesantemente minacciati da un civile armato, presumibilmente un colono israeliano. L’incidente, avvenuto domenica 25 gennaio nei pressi di un villaggio vicino a Ramallah, ha innescato una immediata e ferma reazione diplomatica da parte del governo italiano. La dinamica: fucile puntato e “interrogatorio”. Secondo la ricostruzione ufficiale diffusa dalla Farnesina, i due carabinieri stavano effettuando una ricognizione preventiva per preparare la visita di una delegazione di ambasciatori UE. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tensione in Cisgiordania: Carabinieri minacciati da un colono armato. Protesta ufficiale dell’Italia

Approfondimenti su tensione cisgiordania

Due carabinieri del consolato italiano a Gerusalemme sono stati minacciati da un colono armato in Cisgiordania.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su tensione cisgiordania

Tensione in Cisgiordania: Carabinieri minacciati da un colono armato. Protesta ufficiale dell’ItaliaRAMALLAH – Un grave episodio di tensione ha coinvolto due carabinieri italiani in servizio nei territori dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP). I ... thesocialpost.it

Cisgiordania, colono israeliano armato minaccia due carabinieriNablus, Cisgiordania, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Majdi Mohammed) Associate Press/ LaPresse Only Italy and ... msn.com

Sabato 24 e Domenica 25 gennaio vi aspettiamo con TUTTO QUELLO CHE RESTA DI TE di Cherien Dabis 1988 - Noor (Muhammad Abed Elrahman) è un giovane adolescente palestinese che vive nella Cisgiordania occupata assieme alla famiglia. Se - facebook.com facebook