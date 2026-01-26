Tensione in Cisgiordania | Carabinieri minacciati da un colono armato Protesta ufficiale dell’Italia

In Cisgiordania, due carabinieri italiani sono stati minacciati da un colono armato, provocando una crescente tensione nella regione. L'episodio ha suscitato una protesta ufficiale dell’Italia, evidenziando la delicatezza della situazione e l’impegno diplomatico nel garantire la sicurezza del personale italiano in territori complessi come quelli dell’Autorità Nazionale Palestinese.

RAMALLAH – Un grave episodio di tensione ha coinvolto due carabinieri italiani in servizio nei territori dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP). I militari, impegnati in un sopralluogo per garantire la sicurezza di una imminente missione diplomatica dell’Unione Europea, sono stati pesantemente minacciati da un civile armato, presumibilmente un colono israeliano. L’incidente, avvenuto domenica 25 gennaio nei pressi di un villaggio vicino a Ramallah, ha innescato una immediata e ferma reazione diplomatica da parte del governo italiano. La dinamica: fucile puntato e “interrogatorio”. Secondo la ricostruzione ufficiale diffusa dalla Farnesina, i due carabinieri stavano effettuando una ricognizione preventiva per preparare la visita di una delegazione di ambasciatori UE. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

