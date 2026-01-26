Cisgiordania due carabinieri del consolato italiano minacciati da un colono armato Ira di Tajani che protesta contro Israele ai massimi livelli

Due carabinieri del consolato italiano a Gerusalemme sono stati minacciati da un colono armato in Cisgiordania. L’incidente ha suscitato la reazione del ministro Tajani, che ha espresso forte protesta contro Israele a livello istituzionale. La vicenda evidenzia le tensioni nella zona e la delicatezza delle relazioni diplomatiche italiane in Medio Oriente.

Due carabinieri in servizio presso il consolato italiano di Gerusalemme sono stati affrontati da un colono armato in Cisgiordania. A riferirlo fonti della Farnesina, aggiungendo che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha protestato con le autorità di Israele, chiedendo chiarimenti sull’accaduto e garanzie per la sicurezza del personale italiano. Il fucile puntato, l’interrogatorio del colono: cosa è successo. L’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv – si legge in una nota della Farnesina – ha indirizzato una «nota verbale» di protesta formale al Governo israeliano per l’episodio.🔗 Leggi su Open.online

