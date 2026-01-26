Due bambini palestinesi uccisi dalle IDF a Gaza | stavano raccogliendo legna per scaldarsi

Due bambini palestinesi, Mohammad e Suleiman Al Zawaraa, di 14 e 13 anni, sono stati uccisi nel nord di Gaza mentre raccoglievano legna per scaldarsi. L’incidente è avvenuto sabato mattina, con Israele che ha dichiarato che i ragazzi erano identificati come terroristi. La notizia evidenzia la difficile situazione nella regione e le conseguenze di conflitti prolungati.

