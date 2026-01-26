Due bambini palestinesi uccisi dalle IDF a Gaza | stavano raccogliendo legna per scaldarsi
Due bambini palestinesi, Mohammad e Suleiman Al Zawaraa, di 14 e 13 anni, sono stati uccisi nel nord di Gaza mentre raccoglievano legna per scaldarsi. L’incidente è avvenuto sabato mattina, con Israele che ha dichiarato che i ragazzi erano identificati come terroristi. La notizia evidenzia la difficile situazione nella regione e le conseguenze di conflitti prolungati.
Mohammad e Suleiman Al Zawaraa, 14 e 13 anni, sono stati colpiti sabato mattina nel nord della Striscia di Gaza mentre raccoglievano legna da ardere: Israele li ha identificati come terroristi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Gaza, la tregua non ferma le morti: in 24 ore almeno sei palestinesi sono stati uccisi e diversi sono stati feriti dalle truppe dell’IdfNonostante la tregua dichiarata a Gaza, le violenze proseguono.
Gaza, 11 palestinesi uccisi ieri da Israele, 3 erano giornalisti: stavano documentando gli aiuti umanitariIeri a Gaza sono stati uccisi 11 palestinesi, tra cui tre giornalisti mentre documentavano gli aiuti umanitari.
Cisgiordania: record di bambini palestinesi uccisi nel 2023Il 2023 segna un anno da record per i bambini palestinesi. Ad oggi, almeno 38 bambine e bambini palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata. I bambini e le ... savethechildren.it
Israele distrugge sede Onu di Gerusalemme. A Gaza uccisi 3 giornalisti e 2 bambiniNuove colonia anche sui terreni di proprietà delle Nazioni Unite, protesta il segretario generale Antonio Guterres. Nella Striscia non si ferma il genocidio: ieri 11 morti, uno dei reporter assassinat ... quibrescia.it
Quartu, un progetto per i bambini dei campi profughi palestinesi x.com
Desta sgomento la decisione del governo italiano di schedare i bambini Palestinesi nelle scuole, soprattutto alla luce della crescente ostilità istituzionale verso la Questione Palestinese. Schedare i gruppi etnici non porta nulla di buono, e l'Italia non può dimen - facebook.com facebook
