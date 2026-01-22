Gaza 11 palestinesi uccisi ieri da Israele 3 erano giornalisti | stavano documentando gli aiuti umanitari
Ieri a Gaza sono stati uccisi 11 palestinesi, tra cui tre giornalisti mentre documentavano gli aiuti umanitari. I loro nomi sono Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat e Anas Ghneim. Shaat lavorava come freelance con l’agenzia Agence France-Presse, contribuendo con foto e video. Questo evento evidenzia le difficili condizioni per i professionisti che operano in zone di conflitto, mettendo in luce le sfide della copertura giornalistica in contesti di crisi.
I tre giornalisti si chiamavano Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat e Anas Ghneim. Shaat collaborava regolarmente come freelance con l’agenzia Agence France-Presse in qualità di fotoreporter e videomaker.🔗 Leggi su Fanpage.it
