Gaza 11 palestinesi uccisi ieri da Israele 3 erano giornalisti | stavano documentando gli aiuti umanitari

Ieri a Gaza sono stati uccisi 11 palestinesi, tra cui tre giornalisti mentre documentavano gli aiuti umanitari. I loro nomi sono Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat e Anas Ghneim. Shaat lavorava come freelance con l’agenzia Agence France-Presse, contribuendo con foto e video. Questo evento evidenzia le difficili condizioni per i professionisti che operano in zone di conflitto, mettendo in luce le sfide della copertura giornalistica in contesti di crisi.

