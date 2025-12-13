Spari nella notte a Chiaia Prefetto rafforza i controlli in piazza Carolina

Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, a Chiaia, Napoli, si sono verificati degli spari in piazza Carolina. La Prefettura ha immediatamente rafforzato i controlli nell’area, seguendo con attenzione le indagini avviate dalle forze dell’ordine. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

