Cronologia di dragon ball daima un disastro canonico ma abbiamo risolto
approfondimento sulla posizione temporale di dragon ball daima nel franchise. Daima si presenta come una nuova serie nel mondo di Dragon Ball, accattivante per la sua promessa di rivivere l’atmosfera nostalgica, ma ha generato initialmente confusione tra i fan di lunga data. Malgrado sia l’ultima produzione supervisionata da Akira Toriyama, la sua collocazione precisa all’interno della linea temporale della saga presenta alcune complessità. Analizziamo gli aspetti principali riguardanti la sua posizione cronologica e le implicazioni di questa scelta narrativa. posizione temporale esatta di daima nell’universo di dragon ball. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
