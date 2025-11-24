Il più grande errore di dragon ball gt che non si può perdonare

le carenze narrative di dragon ball gt: il caso di pan e la sua trasformazione mancata. La serie Dragon Ball GT si distingue come una delle incarnazioni più sperimentali dell’intera saga, portando il franchise verso territori inesplorati. Dalle avventure intergalattiche all’introduzione di personaggi iconici come Super Saiyan 4, il programma ha inteso ridefinire i confini narrativi. Nondimeno, tra le molte innovazioni, si registra una scelta che ancora oggi suscita delusione: la mancata trasformazione di Pan, nipote di Goku, in una Super Saiyan nella fase finale di GT. pan, la erede dei Saiyan che non ha ottenuto la sua trasformazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

