Dragon Ball Super | il remake di Beerus è l’ultima chance per rendere Daima canonico

Dragon Ball Super: il remake di Beerus rappresenta un’importante opportunità per definire la canonizzazione di Daima. Con l’introduzione di nuovi dettagli e sviluppi, questa versione potrebbe chiarire la posizione del personaggio nel vasto universo Dragon Ball. Ricordando che, all’esordio di Dragon Ball Super, il Super Saiyan 3 era considerato il massimo di Goku prima dell’incontro con Beerus, questa nuova interpretazione potrebbe portare a novità significative.

Quando Dragon Ball Super debuttò, stabilì chiaramente che il Super Saiyan 3 fosse il picco massimo di Goku prima dell’incontro con il Dio della Distruzione. Tuttavia, Dragon Ball Daima — cronologicamente ambientato prima di Super — ha rimescolato le carte introducendo il Super Saiyan 4 in un contesto legato al Regno Demoniaco. Questa discrepanza ha creato una frattura nel canone che il prossimo remake Dragon Ball Super: Beerus non può ignorare. In breve: l’annuncio di Dragon Ball Super: Beerus offre a Toei Animation la possibilità di correggere le incongruenze narrative nate con Dragon Ball Daima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

È ufficiale: arriverà un remake della saga di Beerus, il Dio della Distruzione, in Dragon Ball Super.

