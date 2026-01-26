Dragon Ball Super | Beerus arriva il remake ufficiale della saga del Dio della Distruzione
È ufficiale: arriverà un remake della saga di Beerus, il Dio della Distruzione, in Dragon Ball Super. Questa novità si inserisce nel contesto delle nuove versioni dell’anime, dopo l’annuncio dell’adattamento dell’arco di Moro. La riproposizione di questa storica avventura promette di offrire ai fan una nuova prospettiva sulla trama e sui personaggi, mantenendo fede all’essenza dell’opera originale.
Se l’annuncio dell’adattamento dell’arco di Moro in Dragon Ball: The Galactic Patrol aveva già infiammato il pubblico, la notizia di un remake di Battle of Gods ha lasciato tutti a bocca aperta. Sul palco del Festival, insieme alla leggendaria Masako Nozawa (voce di Goku ) e a Koichi Yamadera (voce di Beerus ), la produzione ha confermato che il franchise sta per ricevere un “restauro” narrativo e tecnico. In breve Durante il Dragon Ball Genki Dama Festival, il produttore Ikio Ayuko ha annunciato Dragon Ball Super: Beerus, un remake integrale dell’arco narrativo che ha dato inizio a “Super”. La serie, prevista per questo autunno, promette nuove animazioni e una fedeltà assoluta alle bozze originali di Akira Toriyama, correggendo i difetti della prima versione televisiva. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
