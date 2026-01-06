Dove vedere in tv Eczacibasi Istanbul-Milano Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

L'incontro tra Eczacibasi Istanbul e Milano, valido per la fase a gironi della Champions League femminile di volley, si terrà mercoledì 7 gennaio alle ore 17.30. Ecco dove seguire la partita in TV e streaming, con informazioni su orario, programma e modalità di visione per gli appassionati.

Mercoledì 7 gennaio (ore 17.30) si giocherà Eczacibasi Istanbul-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Allo Spor Salonu della metropoli turca andrà in scena l’attesissimo big match del gruppo C, che metterà in palio un’importante fetta di primo posso e annessa qualificazione ai quarti di finale (le seconde classificate dovranno passare dai playoff). Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno vinto agevolmente le prime due partite della massima competizione europea: 3-0 contro le greche dell’Olympiacos Pireo tra le mura amiche e 3-0 in casa delle serbe dell’OK Zeleznicar Lajkovac. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Novara-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv OK Zeleznicar Lajkovac-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dove vedere in tv Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Eczacibasi Istanbul - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv LKS Commercecon Lodz-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Volley femminile, Milano rialza la testa ed è corsara in Serie A1: Egonu sostituita, Piva convince a Macerata.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.