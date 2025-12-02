Mercoledì 3 dicembre (ore 19.00) si giocherà OK Zeleznikar Lajkovac-Milano, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Secondo incontro stagionale nella massima competizione europea per la formazione lombarda, che al debutto ha regolato Olympiacos adottando un ampio turnover. Le ragazze di coach Stefano Lavarini saranno impegnate in questa trasferta in terra serba, contro una formazione sulla carta poco quotata e che non dovrebbe creare particolari patemi d’animi. Il Vero Volley adotterà ancora buona parte delle seconde linee, oppure scenderà in campo con anche alcune big di riferimento come l’opposto Paola Egonu, la centrale Anna Danesi, la schiacciatrice Khalia Lanier e la regista Francesca Bosio? Le padrone di casa, che all’esordio sono state travolte per 3-0 dalle blasonate turche dell’Eczacibasi Istanbul, saranno guidate da Vasja Filipovic, Emileta Racheva, Milica Zivanovic e Adriana Kostadinovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv OK Zeleznicar Lajkovac-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming