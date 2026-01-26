Dopo aver collaborato con artisti come Ennio Morricone, Mike Patton e Disney, Enri Zavalloni, noto come il “Duca dell’Hammond”, si apre alla club culture. La sua musica combina elementi classici e moderni, creando ambientazioni sonore immersive e sofisticate. Un percorso che unisce esperienze artistiche diverse, portando il suo stile in ambienti elettronici e notturni, mantenendo un approccio sobrio e originale.

La finestra è appannata, fuori è inverno, ma dentro, il tempo rallenta. Neon viola e blu tagliano il vetro come un’insegna che non vuole farsi dimenticare; una drum machine scandisce il passo, i synth scivolano morbidi, l’atmosfera si fa densa, elegante, immersiva. “ Sexy Things ” di Enri Zavalloni prende forma in questo spazio. L’artista che per trent’anni ha fatto dialogare l’organo Hammond con il cinema internazionale – da Netflix alla Marvel – e il jazz-funk più colto, decide di abitare il presente con un brano, edito per Watt Musik, che simboleggia l’approdo di una ricerca. Una ricerca che unisce l’artigianalità del suono analogico alle estetiche digitali della Vaporwave, mantenendo intatta un’identità musicale costruita nel tempo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Dopo le collaborazioni con Ennio Morricone, Mike Patton e Disney, il “Duca dell’Hammond” Enri Zavalloni entra nella club culture

Leggi anche: Ennio Morricone project in jazz, il live di Benny Amoroso al Miles jazz club

Leggi anche: Omaggio ad Ennio Morricone al circolo unificato dell'esercito

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Notizie, aggiornamenti ed approfondimenti sulla scena italiana ed internazionale; Star lancia Saikebon Hot & Spicy con una campagna di Kiwi e approfondisce la collaborazione con la rapper Anna; Sono un grande segna il ritorno di Tiziano Ferro; Enrico Marmo, tra eventi e collaborazioni: il futuro (aperto) dello chef stellato.

Yungblud e le collaborazioni. Dopo Aerosmith e Smashing Pumpkins spunta Eddie VedderYungblud continua a far parlare per le sue collaborazioni. Dopo quelle con Aerosmith e ... msn.com

Dopo otto anni, “Don’t Be Dumb” riflette la vita trionfante di A$AP Rocky: esteticamente coerente e caotico, brillante nelle collaborazioni, ma più efficace come collezione di vignette che come opera compatta. https://www.sentireascoltare.com/recensioni/aap- - facebook.com facebook

Dopo il talent di Maria De Filippi e le collaborazioni con artisti come Elodie, adesso è uno degli attori della fiction di Rai1 con Luisa Ranieri x.com