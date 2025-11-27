Omaggio ad Ennio Morricone al circolo unificato dell' esercito
Giovedi 11 Dicembre, nei saloni del Circolo Unificato dell'Esercito (ex Circolo degli Ufficiali), piazza Sant'Oliva 25, avrà luogo una serata esclusiva con un Omaggio alla musica del Maestro Ennio Morricone. Il Tributo è un progetto del trombettista Benny Amoroso e verrà eseguito dalla seguente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
