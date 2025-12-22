Ennio Morricone project in jazz, il live di Benny Amoroso al Miles jazz club.

Le musiche di Ennio Morricone hanno attraversato il tempo, il cinema e le emozioni di intere generazioni. Melodie indimenticabili, sospese tra lirismo, tensione, poesia e silenzio, che hanno reso eterno ogni fotogramma.Al Miles Jazz Club, il prossimo 26 dicembre, rivivono in una raffinata chiave. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

