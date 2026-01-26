Dopo l'accordo con il Mercosur, l'Europa si concentra sull'India, una delle economie più rilevanti a livello globale. Con un potenziale di crescita e scambi commerciali significativi, l’UE mira a finalizzare un'intesa che favorisca la cooperazione e il libero scambio tra le due parti, rafforzando la propria posizione nel panorama economico mondiale. Questo accordo rappresenta un passo importante verso un più stretto rapporto commerciale tra Europa e India.

Dopo il Mercosur, l’India. L’Ue è determinata a concludere «la madre di tutti gli accordi commerciali», capace di creare un’area di libero scambio per due miliardi di persone e quasi il 25% del Pil globale. L’intesa dovrebbe tagliare significativamente i maxi-dazi esistenti sulle automobili “made in Europe” e aprire nuove opportunità per le eccellenze agroalimentari. Ursula von der Leyen, insomma, mette da parte i passi falsi dei giorni scorsi e l’altolà parlamentare al patto con i sudamericani, e continua nel suo giro del mondo per diversificare i partenariati, ridurre le dipendenze e aprire nuovi mercati per le sue aziende. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dopo il Mercosur l?Europa punta sull?India: le due economie valgono il 25% del Pil globale

Leggi anche: I miliardari in Italia valgono il 9% del Pil, i dati del 2025

India alla guida dei Brics nel 2026: Nuova Delhi punta sul Sud globaleA partire dal 1° gennaio 2026, l’India assume la presidenza dei Brics, diventando la prima nazione a guidare il gruppo allargato a dieci Paesi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Mercosur, cosa prevede l'accordo e cosa succede dopo lo stop del parlamento e il rinvio alla Corte Ue; Firma del Mercosur, l'impatto del'accordo UE-America Latina; Ue-Mercosur, dopo oltre 25 anni si concretizza l'accordo tra prospettive e proteste; L'Ue firma l'accordo con i Paesi del Mercosur: ecco cosa c'è in ballo (e cosa ci aspetta ora).

Dopo il Mercosur l’Europa punta sull’India: le due economie valgono il 25% del Pil globaleDopo il Mercosur, l’India. L’Ue è determinata a concludere «la madre di tutti gli accordi commerciali», capace di creare un’area di libero scambio per ... ilmessaggero.it

Mercosur, l’accordo si blocca e va alla Corte Ue: passa il blitz che congela la ratifica del trattato sull’agricolturaIl sì alla richiesta del parere legale della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'intesa prevale per 10voti al parlamento europeo. E ora i tempi si allungano di diversi mesi ... msn.com

La rivolta delle imprese dopo il blocco del Mercosur. Un appello fogliante firmato da quattordici tosti imprenditori. Un girotondo - facebook.com facebook

Mercosur alla Corte Ue, agricoltori in festa Il Parlamento rinvia l’intesa con il Sud America ai giudici europei. Dopo i trattori a Strasburgo, i produttori chiedono garanzie e rispetto delle regole #mercosur #ue #agricoltori @raffaelaqu x.com