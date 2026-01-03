India alla guida dei Brics nel 2026 | Nuova Delhi punta sul Sud globale
A partire dal 1° gennaio 2026, l’India assume la presidenza dei Brics, diventando la prima nazione a guidare il gruppo allargato a dieci Paesi. Questa nuova fase segna un rilievo strategico, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Sud globale nel contesto internazionale. La presidenza indiana mira a promuovere cooperazione e sviluppo tra i membri, evidenziando l’importanza di una rappresentanza più equilibrata nel sistema globale.
Dal 1° gennaio l’India ha assunto la presidenza dei Brics, per la prima volta alla guida del formato allargato a dieci Paesi. Narendra Modi propone una visione «humanity-first», mentre sullo sfondo pesano le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e la sfida di rafforzare il ruolo del Global South in un contesto geopolitico instabile. 🔗 Leggi su Laverita.info
