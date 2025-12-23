Lotta all' usura rinnovato il protocollo tra Bcc Magna Grecia e Fondazione Nashak

Nella filiale di Buccino è stata rinnovata la convenzione tra Bcc Magna Grecia e la Fondazione Nashak, finalizzata alla prevenzione del fenomeno dell'usura e al sostegno di famiglie e piccole attività economiche che attraversano momenti di difficoltà. Alla firma erano presenti il presidente.

Lotta all’usura: card. Reina, “comprendere le cause che generano l’indebitamento” - “Nel solco del Giubileo della Speranza e nel trentesimo anniversario della Fondazione Salus Populi Romani, la Chiesa di Roma rinnova la propria attenzione e la propria gratitudine per il servizio che ... agensir.it

