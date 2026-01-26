Divieto al gas russo e piani nazionali entro il 2026 L’Ue entra nella fase post?Mosca

L’Unione Europea ha annunciato il divieto di importazione del gas russo e l’obiettivo di raggiungere l’autonomia energetica entro il 2026. Questa decisione segna un passaggio importante verso una maggiore indipendenza dalle forniture di Mosca, consolidando un percorso di diversificazione delle fonti e di riduzione delle dipendenze. Il cambiamento riflette una strategia di lungo termine volta a rafforzare la sicurezza energetica dell’Europa in un contesto di tensioni geopolitiche.

I francesi direbbero Les jeux sont faits. E forse è proprio così. L’Europa stacca ufficialmente il tubo del gas russo, scrivendo la parola fine su quattro anni di minacce più o meno reali sulla volontà di fare a meno del metano di Mosca. Dopo un primo sì della Commissione europea, lo scorso dicembre, è arrivato l’accordo politico. Con i 27 Paesi membri che hanno adottato ufficialmente (Slovacchia e Ungheria hanno votato contro, mentre la Bulgaria si è astenuta) i regolamenti per la graduale cessazione delle importazioni russe nell’Ue sia di gas naturale da gasdotto che di gas naturale liquefatto. 🔗 Leggi su Formiche.net

