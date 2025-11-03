Firmata l’ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2022 24 | aumenti fino a 140 euro in busta paga e orario flessibile per chi ha figli a scuola

L'ARAN, iI 3 novembre, ha sottoscritto con CISL, UIL e CSA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali, relativo al triennio 2022-2024. L'articolo Firmata l’ipotesi di CCNL Funzioni Locali 202224: aumenti fino a 140 euro in busta paga e orario flessibile per chi ha figli a scuola . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Firmata l’ipotesi di rinnovo del contratto del settore domestico: aumenti fino a 100 euro al mese e tutele più forti per colf e badanti - facebook.com Vai su Facebook

Silvetti, 'firma contratto Funzioni locali è risultato storico' - è giunta la firma in Aran del Ccnl del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022- Riporta ansa.it

Contratto Funzioni locali in discesa. La Uil verso la firma. Aumenti medi mensili di 142 euro - 2024 che riguarda 430 mila lavoratori di regioni, comuni, province, Città metropolitane e Camere di Commercio. Secondo italiaoggi.it

Firmato il CCNL Funzioni Centrali 2022/24: aumenti di 558 euro e 9.400 di arretrati. Novità su age management e formazione digitale - È stato sottoscritto in via definitiva, il 28 ottobre 2025, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni Centrali per il triennio 2022- Secondo orizzontescuola.it