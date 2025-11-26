Trasporto aereo assemblea sindacale Aviapartner | Uniti per il rinnovo del CCNL
Fiumicino, 26 novembre 2025 – Questa mattina si è svolta l’assemblea sindacale dei lavoratori della Società Aviapartner, con la presenza delle strutture RSA, dei dipartimenti e delle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl T.A. del Lazio, per la presentazione della piattaforma unitaria relativa al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo sezione Handling. L’assemblea, molto partecipata, è stata arricchita dagli interventi delle lavoratrici e dei lavoratori. L’obiettivo comune è quello di migliorare le condizioni economiche e operative di tutti attraverso gli accordi di secondo livello e un rinnovo del CCNL che restituisca dignità e valore alle lavoratrici e ai lavoratori dell’handling. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
