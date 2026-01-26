Diritti sul fine vita la torinese Caterina e la storia di suo marito | In Italia si muore anche per mancanza di informazioni

Caterina, vedova torinese, denuncia la carenza di informazioni sui diritti di fine vita in Italia. In un video appello dell’associazione Luca Coscioni, rivolge al Ministro della Salute una richiesta di maggiore trasparenza e assistenza, sottolineando come la mancanza di conoscenza possa influire sulla dignità e le scelte di chi si trova ad affrontare questa fase. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di un'informazione corretta e accessibile per tutti.

Affidato all’associazione Luca Coscioni il video-appello della donna al Ministro della Salute: "Se mio marito l’avesse saputo, forse non si sarebbe impiccato" In un video appello rivolto al Ministro della Salute, realizzato dall’associazione Luca Coscioni, è una donna torinese vedova da due anni a denunciare la mancanza di informazioni sui diritti di fine vita. “In Italia, nonostante l’esistenza di strumenti legali per evitare sofferenze inutili, molti cittadini non ricevono informazioni adeguate”, spiegano dall’associazione insieme con Caterina, 66 anni, moglie Ezio, malato di SLA, che a 69 anni si è tolto la vita.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su diritti fine

Il rappresentante italiano Tajani sottolinea come la principale criticità riguardi la mancanza di informazioni dirette provenienti dalle autorità svizzere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Suicidio assistito: nel cantiere della legge manca la famiglia. Ma il malato non è solo; Per una legge nazionale sul fine vita, cosa ci ha detto la Consulta e perché la strada della Toscana è quella giusta; Dalle grandi conquiste degli anni Settanta al fine vita che oggi si trascina senza soluzione: il percorso interrotto verso i diritti; Fine vita, il testo condiviso ancora non c’è: restano tre nodi da sciogliere - OMaR.

Fine vita, appello a Schillaci della vedova di un malato di SlaDenuncia la mancanza di informazioni sui diritti di fine vita in Italia, Caterina, di 66 anni, della provincia di Torino, vedova di Ezio, 69enne, malato di Sla: lo fa in un video appello realizzato da ... ansa.it

L'appello di una vedova sul fine vita: Se informato mio marito non si sarebbe uccisoCaterina al ministro Schillaci: In Italia si muore anche per mancanza di spiegazioni sui diritti WhatsApp. Facebook. X. Print © Riproduzione riservata ... quotidiano.net

Alla kermesse “Idee in movimento” in Abruzzo, l’ex governatore veneto critica l’ala più radicale del partito e ribadisce la necessità di un approccio moderato su fine vita e diritti civili. Con una fuga del generale il Carroccio rischierebbe di scendere al 6 per cento - facebook.com facebook

Ma davvero è possibile che in Usa si possa tollerare tutto questo È davvero possibile accettare il ritorno a metodi nazifascisti È davvero possibile tollerare la fine dello stato di diritto È davvero possibile tollerare che l' #ICE calpesti i diritti umani x.com