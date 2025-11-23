Italia senza fine la terza Insalatiera la porta a casa la coppia ‘di scorta’ C' è vita anche oltre il pianeta Sinner

23 nov 2025

Senza fine”. La compianta signora della musica avrebbe senza dubbio scelto questo suo capolavoro come colonna sonora del terzo successo di fila dell'Italia del tennis in Coppa Davis. Ripetiamolo insieme, tanto per renderlo eterno: terzo successo di fila. Ecco perché, come direbbe Ornella Vanoni, questa Italia è “Senza fine”. Anche con i puledri migliori della scuderia fuori gioco o azzoppati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

