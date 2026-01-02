Svizzera | Tajani ' vero dramma è la mancanza di informazioni dirette' **

Il rappresentante italiano Tajani sottolinea come la principale criticità riguardi la mancanza di informazioni dirette provenienti dalle autorità svizzere. Questa situazione può creare incertezze e difficoltà nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni, evidenziando l’importanza di una comunicazione trasparente e immediata per garantire una corretta informazione pubblica.

Berna, 2 gen. (Adnkronos) - "Il vero dramma è la mancanza di informazioni dirette. E queste dipendono dalle autorità svizzere. Noi siamo al lavoro fino dal primo giorno, ho parlato con i familiari, ho fatto una lunga riunione con le autorità svizzere per affrontare tutti gli aspetti della vicenda, compresi gli aspetti giudiziari, mi è stato assicurato un impegno forte con un'azione rapida e determinata per individuare eventuali responsabilità penali per quanto riguarda questa tragedia". Lo ha detto a '4 di Sera News' il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che l'Italia sta facendo il massimo per aiutare la svizzera con la protezione civile (c'è un elicottero della protezione civile della Val d'Aosta che è operativo sul territorio svizzero)". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Dramma a Capodanno, petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera: 47 morti, escluso il terrorismo. Tajani: “Quindici italiani dispersi”

