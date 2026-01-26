Ecco #DimmiLaVerità del 26 gennaio 2026, con Fabio Amendolara che analizza gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara. In questa puntata, vengono approfonditi i fatti più recenti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione. Un aggiornamento accurato per comprendere meglio le implicazioni e le novità legate a questa vicenda.

Ecco #DimmiLaVerità del 26 gennaio 2026. Il nostro Fabio Amendolara commenta gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara. Ecco #DimmiLaVerità del 23 gennaio 2026. La deputata di Fdi Gaetana Russo spiega la nuova legge che consente di rottamare le auto sottoposte a fermo amministrativo. Ecco #DimmiLaVerità del 22 gennaio 2026. Ospite la nostra giornalista Irene Cosul Cuffaro. L'argomento del giorno è: "Commissione Covid: Tachipirina e vigile attesa non servivano a niente". Ecco #DimmiLaVerità del 21 gennaio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo il discorso di Donald Trump a Davos senza fronzoli e luoghi comuni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara»

Nell'episodio di #DimmiLaVerità dell’11 dicembre 2025, Fabio Amendolara analizza gli ultimi sviluppi del caso Garlasco, offrendo approfondimenti e aggiornamenti sulla vicenda che ha suscitato grande attenzione.

