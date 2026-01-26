Dillo tu al mare - installazione e performance

Dillo tu al mare è un’installazione e performance promossa da Aoidos creAzione Teatrale, un progetto che da dieci anni si dedica alla ricerca e sperimentazione nel teatro post-drammatico. L’associazione collabora con artisti di diverso livello, operando al di fuori dei circuiti ufficiali e delle location tradizionali, offrendo un’esperienza artistica autentica e innovativa, focalizzata sull’interazione con il pubblico e il territorio.

Evento offerto da Aoidos creAzione Teatrale, da 10 anni impegnato nella ricerca e sperimentazione nel campo del teatro post-drammatico, lavorando con seri-dilettanti, fuori dai circuiti e location ufficiali. Questa serata è dedicata al mare.Il mare ha da sempre suscitato fascinazione sugli abitanti della terra. Miti e racconti avventurosi si sono stratificati nel nostro inconscio collettivo. Ma il mare è più di un simbolo. È reale. È il mare nostrum, fossa comune di migliaia di corpi, persone. È mare da attraversare per trovare nuove occasioni. È la paura senza alternativa. È terreno di sfruttamento e profitto.🔗 Leggi su Baritoday.it

