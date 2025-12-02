Mare d' Arte Festival al via con l’installazione luminosa di Marinella Senatore

È stata inaugurata l’anteprima di Mare d’Arte Festival, rassegna culturale con la direzione artistica di Gianluca Orazi e organizzata in collaborazione con Sky Arte, con l’installazione di We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore, opera di grandi dimensioni già esposta in contesti di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

