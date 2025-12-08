E tu che donna sei? Performance teatrale
Evento teatrale a sostegno delle attività della Cooperativa Mondo Nuovo, impegnata da decenni nella diffusione del commercio equo e solidale sul territorio di Torino e Provincia. Alcune donne si raccontano attraverso una vorticosa successione di monologhi ironici, divertenti, appassionati o. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
