E tu che donna sei? Performance teatrale

Torinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evento teatrale a sostegno delle attività della Cooperativa Mondo Nuovo, impegnata da decenni nella diffusione del commercio equo e solidale sul territorio di Torino e Provincia. Alcune donne si raccontano attraverso una vorticosa successione di monologhi ironici, divertenti, appassionati  o. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Tu Donna Sei Performance