Sul muro compare la scritta Spara a Giorgia con la stella a cinque punte delle Br | indaga la Digos

15 dic 2025
Una scritta minacciosa, tracciata con vernice rossa, è comparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, in provincia di Varese. "Spara a Giorgia", questo il messaggio, accompagnato da una stella a cinque punte e dalla firma "BR", un chiaro richiamo simbolico agli. Today.it

