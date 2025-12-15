Sul muro compare la scritta Spara a Giorgia con la stella a cinque punte delle Br | indaga la Digos
Una scritta minacciosa, tracciata con vernice rossa, è comparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, in provincia di Varese. "Spara a Giorgia", questo il messaggio, accompagnato da una stella a cinque punte e dalla firma "BR", un chiaro richiamo simbolico agli. Today.it
Tutte le sere ??????
«Spara a Giorgia», scritta firmata «BR» sui muri della sede della Lega a Busto Arsizio: indaga la Digos - La scritta in rosso «Spara a Giorgia», seguita dalla stella a cinque punte e la firma «BR», è apparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a ... msn.com
"Spara a Giorgia" e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana - Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Spara a Giorgia' e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana ... tg24.sky.it
NEXT MATCH – 6ª giornata Si torna in campo: testa, cuore e tanta voglia di far bene. Polimnia vs Gioventù Calcio Muro 14 dicembre 2025 Ore 18:30 Pala G. D’Aprile – Polignano a Mare Le nostre ragazze sono pronte, si gioca per crescere, - facebook.com facebook