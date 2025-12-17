Ancora spara a Giorgia con stella BR

22.34 Una seconda scritta "Spara a Giorgia" con la stella a cinque punte delle Br a Busto Arsizio (Varese). La frase intimidatoria nei confronti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è apparsa sui muri a lato del quartier generale cittadino del Pd,che ha subito condannato il gesto. Indaga Digos e polizia.La minaccia a 2 giorni di distanza da un fatto identico segnalato sempre a Busto Arsizio. Nel primo caso la scritta "Spara a Giorgia" con stella a cinque punte Br era comparsa fuori la sede della Lega. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Minacce alla premier Meloni, scritta “Spara a Giorgia” e accanto la stella a cinque punte delle Brigate rosse Leggi anche: Marina di Pietrasanta (LU), apparsa scritta “Spara a Giorgia” firmata BR, FdI: “Estremismo rosso prova del clima d’odio che qualcuno tollera ancora” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Spara a Giorgia e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana; Minacce alla premier Meloni, scritta “Spara a Giorgia” e accanto la stella a cinque punte delle Brigate…; Spara a Giorgia, la scritta con la stella delle Br comparsa su un muro; Sul muro compare la scritta Spara a Giorgia con la stella a cinque punte delle Br: indaga la Digos. “Spara a Giorgia”: la scritta shock firmata Br sulla sede della Lega di Busto Arsizio: indaga la Digos - La Lega denuncia un clima sempre più teso. affaritaliani.it

"Spara a Giorgia" e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana - Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Spara a Giorgia' e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana ... tg24.sky.it

"Spara a Giorgia" con stella Br, seconda scritta intimidatoria nel Varesotto - Una seconda scritta "Spara a Giorgia" con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse è comparsa nella notte a Busto Arsizio (Varese). rainews.it

Una minaccia rivolta alla Meloni nella sede della Lega Sparate a Giorgia. E la sua reazione.

Una seconda scritta "Spara a Giorgia" con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse è comparsa nella notte a Busto Arsizio. Questa volta, la frase intimidatoria nei confronti della presidente del consiglio Giorgia Meloni è apparsa sui muri a lato del quartier - facebook.com facebook

Nuova scritta “Spara a Giorgia” a Busto Arsizio: la minaccia sul muro tra le sedi Cgil e Pd milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

