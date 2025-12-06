Napoli punta su Eginaldo talento brasiliano dello Shakhtar Donetsk valutato 15 milioni Ekrem Konur

Eginaldo è diventato uno dei nuovi nomi caldi nel mirino del Napoli di Conte. L’attaccante brasiliano, classe 2004, milita attualmente nello Shakhtar Donetsk e si sta mettendo in luce anche in Europa. Nella stagione in corso ha realizzato 5 gol e fornito 2 assist in 12 partite, dimostrando di sapersi far valere sia in campionato che nelle competizioni internazionali, con esperienza in Europa League e Conference League. Giovane ma già esperto, Eginaldo rappresenta un profilo interessante per rinforzare l’attacco azzurro e dare maggiore profondità alla rosa guidata da Conte. Scrive Ekrem Konur su X: “L’Atletico Madrid sta spingendo per acquistare il talento brasiliano Eginaldo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

