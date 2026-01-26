De Zerbi non ci sta | Se avessi il passaporto francese sarebbe un po’ diverso Io non ho padroni

Da calcionews24.com 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa, De Zerbi ha espresso la sua posizione riguardo alle percezioni e alle aspettative legate alla sua identità e al suo ruolo nel calcio. Con parole ferme, ha sottolineato l'importanza della propria autonomia, lasciando intendere che il suo operato è guidato esclusivamente dalla passione e dalla professionalità, senza influenze esterne. Un intervento che evidenzia il suo senso di indipendenza e la volontà di essere giudicato per ciò che fa.

Paquetá Flamengo, la trattativa accelera! L’obiettivo del club brasiliano è chiaro: i dettagli Sergio Ramos vicino all’intesa con il Siviglia: raggiunto un principio di accordo! Ma il ruolo sarà diverso. Maldini Lazio, ci siamo! Accordo in dirittura d’arrivo: si va verso il prestito con opzione di riscatto, i dettagli Champions League, ecco gli arbitri scelti per l’ottava e ultima giornata! Le scelte per le squadre italiane Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Maldini Lazio, ci siamo! Accordo in dirittura d’arrivo: si va verso il prestito con opzione di riscatto, i dettagli De Zerbi non ci sta: «Se avessi il passaporto francese sarebbe un po’ diverso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

de zerbi non ci sta se avessi il passaporto francese sarebbe un po8217 diverso io non ho padroni

© Calcionews24.com - De Zerbi non ci sta: «Se avessi il passaporto francese sarebbe un po’ diverso. Io non ho padroni»

De Zerbi alla stampa di Marsiglia: "Fossi francese per voi sarebbe diverso. Ma sono orgogliosamente italiano"Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, si è confrontato con i giornalisti dopo la vittoria sul Lens, sottolineando con fermezza il suo orgoglio italiano.

De Zerbi: «Forse per farmi trattare meglio devo prendere il passaporto francese»Roberto De Zerbi, recentemente al centro di discussioni per le sue dichiarazioni, ha commentato il rapporto con i giornalisti francesi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: De Zerbi e il caso del coccodrillo: Il portiere non lo voleva. E Capello lo bacchetta; Capello attacca De Zerbi senza giri di parole: Non posso accettare quello che ha detto; De Zerbi difende Fabregas: Pensate veramente che non voglia vincere? Se parliamo di risultati il Como è sesto. Bisognerebbe stare zitti; De Zerbi difende Fabregas dopo le critiche di Como-Milan: Su di lui invidia e cattiveria, come ho subito io 10 anni fa.

de zerbi non ciDe Zerbi vede cattiveria su Fabregas: «Non capisco perché ci sia tutta questa invidia»Ospite a Viva el Futbol, Roberto De Zerbi ha commentato così le polemiche che ruotano intorno a Fabregas. Le parole ... ilnapolista.it

de zerbi non ciDe Zerbi non mette il coccodrillo in barriera e becca il gol, Capello lo critica: «È un errore inaccettabile»Fabio Capello ha duramente criticato la decisione di Roberto De Zerbi di non mettere il coccodrillo sulla punizione di Szobszlai ... ilnapolista.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.