L’Equipe stronca De Zerbi | ha bisogno di un po’ di riposo le sue modifiche tattiche hanno portato solo disordine

L’ultima analisi dell’Equipe suggerisce che De Zerbi potrebbe beneficiare di un periodo di riposo, considerato che alcune sue scelte tattiche hanno generato disordine in campo. Il Marsiglia, sotto la sua guida, mostra segnali di instabilità, con prestazioni alternate e difficoltà emotive che influenzano il rendimento della squadra, nonostante le risorse e le aspettative elevate.

Il Marsiglia di De Zerbi continua a vivere alti e bassi, con prestazioni altalenanti e problemi emotivi che pesano sulla squadra, nonostante le aspettative e le risorse a disposizione. La sconfitta interna contro il Nantes (0-2) rappresenta il punto più basso della stagione, mentre il prossimo impegno contro il Psg appare come una sfida cruciale per invertire la rotta. Al momento il Marsiglia è terzo a otto punti dal Lens capolista e a sette dal Psg secondo. Scrive L’Equipe: “Capace di salire molto in alto e di scendere molto in basso, di suscitare le promesse più belle per poi dissolversi, il Marsiglia di Roberto De Zerbi è sconcertante, perfettamente imprevedibile, cosa che dà sempre agli avversari motivo di sperare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

