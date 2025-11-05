L’Equipe intervista Adani su De Zerbi | In Italia regna la gelosia Da noi non perdonano successo e libertà
L’Equipe intervista Daniele Adani (protagonista di Viva el Futbol), amico, fratello eccetera di Roberto De Zerbi allenatore del Marsiglia. Adani ne parla così a l quotidiano francese: «Non parlo a nome di nessuno. Se alcuni non raccontano le gesta di Roberto De Zerbi, come ho notato, è perché in Italia regna la gelosia. Il calcio parla da solo, ed è il calcio che ci lega, non l’amicizia». Daniele Adani è stato un opinionista influente per oltre un decennio, apparendo sui canali tradizionali (Sky Italia e poi Rai) e sui social, dove ha accumulato milioni di follower. Proprio ciò che l’allenatore del Marsiglia evita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
