Jonathan Rowe, calciatore del Bologna ed ex Marsiglia, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport alla vigilia della gara tra Napoli e Bologna. Di seguito l’intervento integrale. Rowe: «Italiano è più diretto, De Zerbi preferisce il lungo fraseggio». Bella responsabilità il rigore contro l’Inter. «È sempre difficile tirarli in partite importanti. È andata molto bene. Io rigorista? È stato il secondo rigore che ho calciato in carriera!» Il coraggio non le manca mica. «Credo in me stesso e l’ho fatto per aiutare la squadra». È a un passo dalla conquista del primo titolo con il Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rowe: «Italiano è unico, fa un calcio diretto molto diverso dal fraseggio di De Zerbi»

Leggi anche: Juventus, De Zerbi: “Mai visto una rissa come tra Rabiot e Rowe”

Leggi anche: De Zerbi: «Il calcio francese è molto sottovalutato, domenica ho visto Brest-Lione e non Milan-Roma»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rowe: «Italiano è unico, fa un calcio diretto molto diverso dal fraseggio di De Zerbi» - Jonathan Rowe è intervenuto al Corriere dello Sport per presentare la gara tra Napoli e Bologna che si disputerà domani sera. ilnapolista.it