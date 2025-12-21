Rowe | Italiano è unico fa un calcio diretto molto diverso dal fraseggio di De Zerbi
Jonathan Rowe, calciatore del Bologna ed ex Marsiglia, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport alla vigilia della gara tra Napoli e Bologna. Di seguito l’intervento integrale. Rowe: «Italiano è più diretto, De Zerbi preferisce il lungo fraseggio». Bella responsabilità il rigore contro l’Inter. «È sempre difficile tirarli in partite importanti. È andata molto bene. Io rigorista? È stato il secondo rigore che ho calciato in carriera!» Il coraggio non le manca mica. «Credo in me stesso e l’ho fatto per aiutare la squadra». È a un passo dalla conquista del primo titolo con il Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 11 Rowe, 15 Tomasevic, 17 Immobile, 19 Ferguson, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano. x.com
Tra poco conosceremo chi andrà in finale contro di noi. PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Bernardeschi, Ostigaard, Rowe; Castro. All. Italiano. INTER (3-5-2): Martinez facebook
