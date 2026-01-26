Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato il suo primo gol con la maglia rossonera al termine di Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata di Serie A. In un’intervista a 'Milan TV', ha condiviso le sue impressioni sulla rete siglata allo stadio 'Olimpico', sottolineando il valore di questa esperienza e il suo entusiasmo per aver contribuito alla squadra in un match importante.

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul pareggio di Roma: "Era una partita difficile, però ci eravamo messi in una buona posizione per vincerla. Peccato per il rigore, abbiamo fatto tutto per la vittoria, ma il calcio è così. Peccato". Sul suo primo gol con il Diavolo: "Molto bello segnare il mio primo gol con il Milan, celebrare con i compagni e con i tifosi è stato un momento molto bello per me". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Winter dopo il pari di Roma: “Molto bello segnare il primo gol con il Milan”

Roma-Milan, Pellegrini risponde a De Winter e primo pari per GasperiniRoma e Milan si affrontano all'Olimpico, terminando con un pareggio 1-1.

Roma-Milan 1-1: De Winter illude i rossoneri, ma il rigore di Pellegrini firma il pariRoma e Milan si sono affrontate il 25 gennaio 2026 in un incontro che ha ricordato la sfida di andata, ma con un esito differente.

La sblocca Koni De Winter per noi su colpo di testa, dopo un cross al bacio dell'eterno Luka #Modric - facebook.com facebook

