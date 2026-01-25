roma milan pellegrini risponde a de winter e primo pari per gasperini

Roma e Milan si affrontano all'Olimpico, terminando con un pareggio 1-1. La partita vede le reti di de Winter e Pellegrini, quest'ultimo su calcio di rigore. Per la squadra di Gasperini si tratta del primo pareggio in campionato. Un risultato che riflette l'equilibrio tra le due squadre in una partita combattuta e senza grandi sussulti.

La Roma ferma il Milan all'Olimpico. Finisce 1-1 ed è il primo pareggio per la squadra di Gasperini in campionato, maturato con le reti di de Winter e di Pellegrini su rigore. Il Milan continua la sua striscia di imbattibilità e sale a 47 punti, seconda a -5 dall'Inter, mentre la Roma sale a 43 punti e aggancia il Napoli al terzo posto. Gara ben giocata dalla Roma, soprattutto nel primo tempo dove nonostante le tante occasioni non ha trovato la rete. Nella ripresa il Milan in uno dei rari affondi va in vantaggio ma la squadra giallorossa con caparbietà la riprende, andando a prendersi un punto meritato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

