Daytona la notte che ha deciso tutto | Porsche vince la 24 Ore

La 24 Ore di Daytona rappresenta un evento di endurance che mette alla prova le capacità delle vetture e dei piloti. La vittoria spesso si decide nelle fasi più strategiche, lontano dall’attenzione momentanea della corsa. Porsche ha consolidato la sua presenza in questa gara, dimostrando come la pianificazione e la resistenza siano fondamentali per il successo nelle competizioni di lunga durata.

Daytona, ventiquattro ore e un paradosso che si ripete ogni anno: la vittoria spesso si costruisce quando non si corre. La 64ª Rolex 24 è stata una lezione di freddezza strategica firmata Porsche Penske, che ha portato al successo la 963 di Nasr, Andlauer e Heinrich dopo 705 giri, resistendo fino all’ultimo alla Cadillac Whelen di Aitken, Derani e Blomqvist, staccata di appena un secondo e mezzo. Terza la BMW del Team WRT, sempre in agguato nel finale. Il primo colpo di scena arriva subito alla staccata di curva 1, con un maxi-incidente che coinvolge prototipi e GT e ridisegna immediatamente la gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Porsche firma il tris nella 24 Ore DaytonaPorsche Penske Motorsport conquista per il terzo anno consecutivo la vittoria nella Rolex 24 at Daytona, una delle più importanti gare endurance negli Stati Uniti.

Porsche regina di Daytona: strategia, nebbia e sprint nella 24 Ore infinita?La 24 Ore di Daytona 2026 ha mostrato ancora una volta come il successo nell'endurance dipenda da strategia, gestione delle condizioni climatiche e decisioni tempestive.

Porsche regina di Daytona: strategia, nebbia e sprint nella 24 Ore infinitaLa 24 Ore di Daytona 2026 conferma una certezza dell’endurance moderno: vince chi sa leggere la gara prima ancora che spingere. Porsche Penske ... iltempo.it

IMSA | Daytona, 15a Ora: si continua vergognosamente nella nebbiaLe condizioni meteo in Florida rimangono proibitive e dopo oltre 3 ore di neutralizzazione non sembrano esserci miglioramenti, almeno fino quando non arriveranno le prime ore del mattino. Ma la direzi ... it.motorsport.com

#IMSA Daytona: la nebbia neutralizza tutta la notte per sei ore, tra poco il restart Luca Pellegrini x.com

Buongiorno (si fa per dire) da Daytona! La 24 Ore è attualmente "congelata": una fitta nebbia è scesa sul circuito, costringendo la Direzione Gara a neutralizzare tutto con la Full Course Yellow ormai da diverse ore. Ma nella notte italiana è successo di t facebook