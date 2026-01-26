La famiglia Lionello ha subito una perdita grave con la scomparsa di Davide, figlio di Oreste Lionello, avvenuta domenica 25 gennaio nella stazione di Subaugusta a Roma. La morte, ancora oggetto di indagini, solleva interrogativi sulla responsabilità di quanto accaduto. In questa occasione, si evidenzia l’importanza di fare chiarezza su quanto accaduto e di garantire maggiore sicurezza nelle aree pubbliche.

Una tragedia ha colpito la famiglia Lionello nel pomeriggio di domenica 25 gennaio. Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto nella stazione della metropolitana di Subaugusta, sulla linea A di Roma in direzione Battistini. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è suicidato lanciandosi sui binari all’arrivo del treno, ponendo fine a una lunga battaglia contro il disturbo bipolare che lo affliggeva da oltre vent’anni. Davide aveva seguito le orme paterne entrando giovanissimo nel mondo del doppiaggio. La sua voce è rimasta impressa nella memoria di intere generazioni di italiani: aveva prestato la voce a Charlie Custer nel cartone animato Holly e Benji e a Chunk nel film I Goonies. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Morto Davide Lionello, figlio del grande Oreste: “Tragedia evitabile, vogliamo sapere chi è responsabile”

